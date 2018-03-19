(CNN) -- لم تتوقع ريبيكا بلاك (صاحبة فيديو "Friday") وتاي زونداي (صاحب فيديو "Chocolate Rain") أن تنال مقاطعهما شهرة واسعة على الانترنت، لكن الشهرة المفاجئة كانت بالنسبة إليهما نعمة ونقمة.
سيكولوجيا الشهرة المفاجئة: كيف اشتهر هؤلاء عن طريق الخطأ؟
كيف اشتهر هؤلاء عن طريق الخطأ؟
صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعة و37 دقيقة.
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كيف ستؤثر سيكولوجيا الشهرة المفاجئة على تفكيرنا اليوم؟
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