سيكولوجيا الشهرة المفاجئة: كيف اشتهر هؤلاء عن طريق الخطأ؟

كيف اشتهر هؤلاء عن طريق الخطأ؟

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعة و37 دقيقة.
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2:20

كيف ستؤثر سيكولوجيا الشهرة المفاجئة على تفكيرنا اليوم؟

(CNN) -- لم تتوقع ريبيكا بلاك (صاحبة فيديو "Friday") وتاي زونداي (صاحب فيديو "Chocolate Rain") أن تنال مقاطعهما شهرة واسعة على الانترنت، لكن الشهرة المفاجئة كانت بالنسبة إليهما نعمة ونقمة.

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