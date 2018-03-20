تاريخ الظلام والظلال ولماذا نخاف منهما

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(CNN) -- إنه أمر صغير ومريح أن نشعر بأننا لسنا وحدنا إذا شعرنا بالخوف من الظلام أو من ظلالنا. أينما نذهب، يتبعنا جزء صغير من الظلام. وليس واضحاً ما إذا كان بسبب تأثير طبيعي للضوء أو من شيء أكثر شراً. هذا الفيلم القصير مستوحى من المسلسل الوثائقي "Lore" التابع لـ"Amazon Prime."