تاريخ الظلام والظلال ولماذا نخاف منهما

تاريخ الظلام والظلال ولماذا نخاف منهما

صحة وحياة
آخر تحديث الثلاثاء, 20 مارس/آذار 2018; 03:50 (GMT +0400).
صحة نفسيةصحة وحياةغرائب
3:02

لماذا نخاف الظلام؟ ولماذا تتمحور الكثير من الأساطير حول شخصيات من الظلال؟

شاهد الفيديو الأصلي

(CNN) -- إنه أمر صغير ومريح أن نشعر بأننا لسنا وحدنا إذا شعرنا بالخوف من الظلام أو من ظلالنا. أينما نذهب، يتبعنا جزء صغير من الظلام. وليس واضحاً ما إذا كان بسبب تأثير طبيعي للضوء أو من شيء أكثر شراً. هذا الفيلم القصير مستوحى من المسلسل الوثائقي "Lore" التابع لـ"Amazon Prime."

صحة نفسيةصحة وحياةغرائب