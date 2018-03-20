هذا هو مرض الخرف وما يسببه من ضرر

هذا هو مرض الخرف وما يسببه من ضرر

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعتين و51 دقيقة.
أمراضصحة نفسيةصحة وحياة
1:16

ما هو الخرف؟

(CNN) -- عالمياً، يوجد 36 مليون مصاب بمرض الزهايمر، وهو أكثر أشكال الخرف انتشاراً.

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