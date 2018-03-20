هذا هو مرض الخرف وما يسببه من ضرر هذا هو مرض الخرف وما يسببه من ضرر صحة وحياة آخر تحديث منذ ساعتين و51 دقيقة. أمراضصحة نفسيةصحة وحياة شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 1:16 ما هو الخرف؟ (CNN) -- عالمياً، يوجد 36 مليون مصاب بمرض الزهايمر، وهو أكثر أشكال الخرف انتشاراً. أمراضصحة نفسيةصحة وحياة شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"jaafar","branding_ad":"vital signs","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"vs-200318-what-is-dementia","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/03/20","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["health","health:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.