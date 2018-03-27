دراسة: خطوة أقرب لحبوب تنظيم النسل للرجال

(CNN) -- يبدو أن حبوب تنظيم النسل للرجال ستصبح حقيقة قريباً، وفقاً لدراسة جديدة، لكن مراسل CNN الطبي، سانجاي غوبتا، يقول إنها على الأغلب ستكون على بعد عدة سنوات.