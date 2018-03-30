الصويا.. هل هو بديل صحي جيد؟

الصويا.. هل هو بديل صحي جيد؟

صحة وحياة
آخر تحديث منذ40 دقيقة.
غذاءصحة وحياةمنظمة الصحة العالميةدراسات
1:01

الصويا فيها نسب منخفضة من الدهون المشبعة بشكل طبيعي، وغنية بالألياف والدهون الصحية.

يقول خبراء صحيون إن تناول الصويا بدلاً من اللحم الأحمر ربما يقلل من مستويات الدهون والكوليسترول الضار بدرجة صغيرة.

غذاءصحة وحياةمنظمة الصحة العالميةدراسات