يقول خبراء صحيون إن تناول الصويا بدلاً من اللحم الأحمر ربما يقلل من مستويات الدهون والكوليسترول الضار بدرجة صغيرة.
الصويا.. هل هو بديل صحي جيد؟
الصويا.. هل هو بديل صحي جيد؟
صحة وحياة
آخر تحديث منذ40 دقيقة.
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الصويا فيها نسب منخفضة من الدهون المشبعة بشكل طبيعي، وغنية بالألياف والدهون الصحية.
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