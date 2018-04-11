12 نوعاً من الخضار والفاكهة الأكثر تلوثاً بالمبيدات الحشرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتصدر الفراولة قائمة من 12 نوعاً من الفاكهة والخضار الأكثر تلوثاّ، وفقاً لمجموعة العمل البيئية.

وسنوياً منذ العام 2004، قامت المجموعة بتصنيف 47 نوعاً من الخضار والفاكهة الملوثة بالمبيدات الحشرية في دليل المتسوقين لمعرفة المبيدات الحشرية في المنتجات.

وتشمل المبيدات مجموعة واسعة من المواد الكيميائية التي تقتل الحشرات، والنباتات، والقوارض غير المرغوب فيها. ويعتمد دليل المتسوق على نتائج الاختبارات التي أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية وإدارة الغذاء والدواء، وشملت أكثر من 38800 عينة غير عضوية.