هذا هو الرجل ذو الثلاثة وجوه!

هذا هو الرجل ذو الثلاثة وجوه!

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعتين و51 دقيقة.
جراحات التجميلطب وجراحةفرنساأمراضأمراض وأدوية
0:58

جيروم هامون يعاني من مرض يدعى “الورم العصبي الليفي”، وهو حالة تسببت نمو الأورام على جلده.

جراحات التجميلطب وجراحةفرنساأمراضأمراض وأدوية