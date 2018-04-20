هذا هو الرجل ذو الثلاثة وجوه!
هذا هو الرجل ذو الثلاثة وجوه!
صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعتين و51 دقيقة.
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جيروم هامون يعاني من مرض يدعى “الورم العصبي الليفي”، وهو حالة تسببت نمو الأورام على جلده.
جيروم هامون يعاني من مرض يدعى “الورم العصبي الليفي”، وهو حالة تسببت نمو الأورام على جلده.
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