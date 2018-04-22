كيف يستطيع هذا الشعب حبس أنفاسه لدقائق تحت الماء؟

كيف يستطيع هذا الشعب حبس أنفاسه لدقائق؟

صحة وحياة
آخر تحديث منذ46 دقيقة.
اندونيسياغرائبصحة وحياة
1:10

تعرف إلى السر وراء مقدرة شعب الباجاو على الغوص لدقائق تحت الماء.

(CNN) -- أفراد شعب الباجاو الذين يعيشون في جنوب شرق آسيا، يمارسون الغوص الحر وبإمكانهم حبس أنفاسهم تحت الماء لدقائق. وقد لوحظ أنهم قادرون على قضاء 60 في المائة من يوم عملهم تحت الماء، وذلك أقرب لثعلب الماء من أي شعب آخر.

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