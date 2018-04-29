(CNN) -- أحياناً يُشبه النخر، وأحياناً أخرى، يكون حاداً. قد يكون وجعاً متواصلاً أو يشبه حرقة مفاجئة. إنه الألم. يعلم الجميع ما هو. لكن كيف يمكن التخفيف منه؟
كيف يخفف الدماغ بـ”الماريغوانا” الخاصة به من الألم في الجسم؟
كيف يخفف الدماغ الألم بالماريغوانا الخاصة به؟
صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعة و10 دقيقة.
1:39
هكذا يكون دماغك عند الشعور بالألم.
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