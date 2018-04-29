كيف يخفف الدماغ بـ”الماريغوانا” الخاصة به من الألم في الجسم؟

كيف يخفف الدماغ الألم بالماريغوانا الخاصة به؟

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعة و10 دقيقة.
الماريغواناصحة وحياةالمخدرات
1:39

هكذا يكون دماغك عند الشعور بالألم.

(CNN) -- أحياناً يُشبه النخر، وأحياناً أخرى، يكون حاداً. قد يكون وجعاً متواصلاً أو يشبه حرقة مفاجئة. إنه الألم. يعلم الجميع ما هو. لكن كيف يمكن التخفيف منه؟

الماريغواناصحة وحياةالمخدرات