كيف يخفف الدماغ بـ”الماريغوانا” الخاصة به من الألم في الجسم؟

(CNN) -- أحياناً يُشبه النخر، وأحياناً أخرى، يكون حاداً. قد يكون وجعاً متواصلاً أو يشبه حرقة مفاجئة. إنه الألم. يعلم الجميع ما هو. لكن كيف يمكن التخفيف منه؟