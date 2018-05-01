كبار السن في أمريكا يستبدلون الأدوية بالماريغوانا

(CNN) -- أصبحت الماريغوانا شرعية بكل أشكالها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 2018، ما أثار اهتمام جمهور جديد، أي كبار السن. ورغم أن الأبحاث ما زالت محدودة، إلا أن الماريغوانا قد تساعد كبار السن في حالات الألم والأرق وفقدان الشهية.