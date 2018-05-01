(CNN) -- أصبحت الماريغوانا شرعية بكل أشكالها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 2018، ما أثار اهتمام جمهور جديد، أي كبار السن. ورغم أن الأبحاث ما زالت محدودة، إلا أن الماريغوانا قد تساعد كبار السن في حالات الألم والأرق وفقدان الشهية.
كبار السن في أمريكا يستبدلون الأدوية بالماريغوانا
المسنون بأمريكا يستبدلون الأدوية بالماريغوانا
صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعتين و9 دقائق.
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الشركات المختصة بالماريغوانا الطبية تعتقد أن سوق كبار السن لديه إمكانية نمو كبيرة.
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