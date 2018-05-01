كبار السن في أمريكا يستبدلون الأدوية بالماريغوانا

المسنون بأمريكا يستبدلون الأدوية بالماريغوانا

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعتين و9 دقائق.
الماريغواناصحة وحياةأمراضأدوية وعلاج
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الشركات المختصة بالماريغوانا الطبية تعتقد أن سوق كبار السن لديه إمكانية نمو كبيرة.

(CNN) -- أصبحت الماريغوانا شرعية بكل أشكالها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 2018، ما أثار اهتمام جمهور جديد، أي كبار السن. ورغم أن الأبحاث ما زالت محدودة، إلا أن الماريغوانا قد تساعد كبار السن في حالات الألم والأرق وفقدان الشهية.

الماريغواناصحة وحياةأمراضأدوية وعلاج