شاهد.. عروس تساعد عريسها المشلول للمشي يوم الزفاف

عروس تساعد عريسها المشلول للمشي يوم الزفاف

صحة وحياة
آخر تحديث الأربعاء, 02 مايو/أيار 2018; 01:49 (GMT +0400).
صحة نفسيةصحة وحياةقصص نجاح
1:30

هذا العريس المصاب بالشلل تمكن من السير يوم زفافه مع مساعدة صغيرة من عروسته.

(CNN) -- "نحن أقوى معاً." بعد تعرضه لإصابة في مباراة كرة قدم أمريكية، أخبره الأطباء بأنه لن يتمكن من المشي مرة أخرى. لكن، بعد سبع سنوات، يمشي كريس نورتون في يوم زفافه بمساعدة من عروسته.

صحة نفسيةصحة وحياةقصص نجاح