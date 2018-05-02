(CNN) -- "نحن أقوى معاً." بعد تعرضه لإصابة في مباراة كرة قدم أمريكية، أخبره الأطباء بأنه لن يتمكن من المشي مرة أخرى. لكن، بعد سبع سنوات، يمشي كريس نورتون في يوم زفافه بمساعدة من عروسته.
شاهد.. عروس تساعد عريسها المشلول للمشي يوم الزفاف
عروس تساعد عريسها المشلول للمشي يوم الزفاف
صحة وحياة
آخر تحديث الأربعاء, 02 مايو/أيار 2018; 01:49 (GMT +0400).
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هذا العريس المصاب بالشلل تمكن من السير يوم زفافه مع مساعدة صغيرة من عروسته.
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