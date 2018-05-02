شاهد.. عروس تساعد عريسها المشلول للمشي يوم الزفاف

(CNN) -- "نحن أقوى معاً." بعد تعرضه لإصابة في مباراة كرة قدم أمريكية، أخبره الأطباء بأنه لن يتمكن من المشي مرة أخرى. لكن، بعد سبع سنوات، يمشي كريس نورتون في يوم زفافه بمساعدة من عروسته.