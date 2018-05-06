إزالة ورم بوزن 60 كيلوغراماً من جسد امرأة

إزالة ورم بوزن 60 كيلوغراماً من جسد امرأة

صحة وحياة
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
أمراضأمريكاطب وجراحة
1:07

قام فريق من الجراحين في مستشفى دانبوري في كونيتيكت الأمريكية بإزالة ورم نادر بلغ حجمه 60 كيلوغراماً من جسد امرأة.

أمراضأمريكاطب وجراحة