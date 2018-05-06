إزالة ورم بوزن 60 كيلوغراماً من جسد امرأة
إزالة ورم بوزن 60 كيلوغراماً من جسد امرأة
صحة وحياة
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
1:07
قام فريق من الجراحين في مستشفى دانبوري في كونيتيكت الأمريكية بإزالة ورم نادر بلغ حجمه 60 كيلوغراماً من جسد امرأة.
قام فريق من الجراحين في مستشفى دانبوري في كونيتيكت الأمريكية بإزالة ورم نادر بلغ حجمه 60 كيلوغراماً من جسد امرأة.
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