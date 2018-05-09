سيلان أنف يتحول إلى تسرب السائل الدماغي.. هذا ما حدث لهذه المرأة!

(CNN)-- على مدى العامين الماضيين، اعتقدت كندرا جاكسون البالغة من العمر 52 عامًا أنها مصابة بنزلة برد، غير أن حالتها شُخصت في مركز نبراسكا الطبي على أنها تسرب في السائل النخاعي.