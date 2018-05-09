(CNN)-- على مدى العامين الماضيين، اعتقدت كندرا جاكسون البالغة من العمر 52 عامًا أنها مصابة بنزلة برد، غير أن حالتها شُخصت في مركز نبراسكا الطبي على أنها تسرب في السائل النخاعي.
سيلان أنف يتحول إلى تسرب السائل الدماغي.. هذا ما حدث لهذه المرأة!
شاهد.. سيلان أنف يتحول لتسرب السائل الدماغي
صحة وحياة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و26 دقيقة.
1:22
تقول جاكسون إن الطاقم في مركز نبراسكا الطبي غيّر حياتها.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.