سيلان أنف يتحول إلى تسرب السائل الدماغي.. هذا ما حدث لهذه المرأة!

شاهد.. سيلان أنف يتحول لتسرب السائل الدماغي

صحة وحياة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و26 دقيقة.
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1:22

تقول جاكسون إن الطاقم في مركز نبراسكا الطبي غيّر حياتها.

(CNN)-- على مدى العامين الماضيين، اعتقدت كندرا جاكسون البالغة من العمر 52 عامًا أنها مصابة بنزلة برد، غير أن حالتها شُخصت في مركز نبراسكا الطبي على أنها تسرب في السائل النخاعي.

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