(CNN)-- جيمس هاريسون، الذي يعرف أيضاً بلقب “الرجل ذو الذراع الذهبية”، سيتوقف عن التبرع بدمه بعد قيامه بذلك مرة كل اسبوع للسنوات الـ60 الماضية.
شاهد.. هذا الرجل تبرّع بدمه 1173 مرة لينقذ أكثر من 2.4 مليون طفلاً
هذا الرجل أنقذ بدمه أكثر من 2.4 مليون طفلاً
صحة وحياة
آخر تحديث منذ44 دقيقة.
1:22
دم جيمس هاريسون الذي تبرع به ساهم في إنقاذ أكثر من 2.4 مليون طفل أسترالي.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.