شاهد.. هذا الرجل تبرّع بدمه 1173 مرة لينقذ أكثر من 2.4 مليون طفلاً

(CNN)-- جيمس هاريسون، الذي يعرف أيضاً بلقب “الرجل ذو الذراع الذهبية”، سيتوقف عن التبرع بدمه بعد قيامه بذلك مرة كل اسبوع للسنوات الـ60 الماضية.