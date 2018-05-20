شاهد.. هذا الرجل تبرّع بدمه 1173 مرة لينقذ أكثر من 2.4 مليون طفلاً

هذا الرجل أنقذ بدمه أكثر من 2.4 مليون طفلاً

صحة وحياة
آخر تحديث منذ44 دقيقة.
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دم جيمس هاريسون الذي تبرع به ساهم في إنقاذ أكثر من 2.4 مليون طفل أسترالي.

(CNN)-- جيمس هاريسون، الذي يعرف أيضاً بلقب “الرجل ذو الذراع الذهبية”، سيتوقف عن التبرع بدمه بعد قيامه بذلك مرة كل اسبوع للسنوات الـ60 الماضية.

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