5 فوائد للنوم..تعرّف إليها في هذا الفيديو

(CNN)-- إذا كنت تبلغ من العمر بين 18 و60 عاماً، ينصحك الخبراء بالنوم ما لا يقل عن 7 ساعات كل ليلة. ويحفز النوم بشكل كاف، أي بين 7 و9 ساعات، جهاز المناعة لدى البشر، ما يجعلهم أقل عرضة للأمراض.