(CNN)-- إذا كنت تبلغ من العمر بين 18 و60 عاماً، ينصحك الخبراء بالنوم ما لا يقل عن 7 ساعات كل ليلة. ويحفز النوم بشكل كاف، أي بين 7 و9 ساعات، جهاز المناعة لدى البشر، ما يجعلهم أقل عرضة للأمراض.
5 فوائد للنوم..تعرّف إليها في هذا الفيديو
5 فوائد للنوم..تعرّف إليها في هذا الفيديو
صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعتين و33 دقيقة.
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يحفز النوم بشكل كاف جهاز المناعة لدى البشر، ما يجعلهم أقل عرضة للأمراض.
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