شاهد.. هكذا تمكن مايكل جاكسون من تحدي الجاذبية برقصه
هكذا تمكن مايكل جاكسون من تحدي الجاذبية برقصه
صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعة و32 دقيقة.
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تمكن جاكسون من إنجاز الأمر بصنع حذاء يرتبط بمسمار على أرض المسرح.
تمكن جاكسون من إنجاز الأمر بصنع حذاء يرتبط بمسمار على أرض المسرح.
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