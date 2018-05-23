شاهد.. هكذا تمكن مايكل جاكسون من تحدي الجاذبية برقصه

هكذا تمكن مايكل جاكسون من تحدي الجاذبية برقصه

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعة و32 دقيقة.
مايكل جاكسونرقصصحة وحياة
1:05

تمكن جاكسون من إنجاز الأمر بصنع حذاء يرتبط بمسمار على أرض المسرح.

مايكل جاكسونرقصصحة وحياة