بين الفائدة والنكهة.. إليك ما لا تعرفه عن أعشاب المطبخ العربي

يكثر استخدام القرفة في جميع أنحاء العالم، لا سيما في العالم العربي، حيث تشرب وتستخدم في الطبخ. وتتميز القرفة بفائدتها في تحسين مستوى الكوليسترول والسكر في الدم، كما لديها أيضاً خاصيات مضادة للالتهاب والجراثيم.

لدى إكليل الجبل خصائص مفيدة عدة، حيث يمكن استخدامه كمضاد للالتهاب، فضلاً عن قدرته على تحسين الذاكرة ومحاربة مرض الزهايمر.

يعتبر الكركم من البهارات المفيدة والصحية للعديد من الأمراض، بما فيها السرطانات والالتهابات وأمراض المفاصل والجلطات.

يمكن استخدام النعنع كمهدئ طبيعي، كما أنه مفيد جداً لأوجاع المعدة وأمراض الجهاز الهضمي.

تظهر دراسات عدة أن الزنجبيل يساعد في السيطرة على الغثيان، كما يمكن استخدامه خلال الخضوع لجلسات العلاج الكيمائي.

تظهر الدراسات أن الزعفران يساعد في التخلص من الاكتئاب وأوجاع الدورة الشهرية، كما يساهم أيضاً في تحسين الذاكرة وخفض نسبة الإصابة بمرض الزهايمر.

تظهر بعض الأبحاث أن عشبة المريمية تساعد في التخلص من تشنجات الدورة الشهرية، كما تحسن من الذاكرة ومن الكوليسترول.

تظهر دراسات أن المواد الكيمائية الموجودة في الريحان تخفض من مستوى السكر في الدم، كما تساعد في الاكتئاب والتوتر، وتحسن النوم.

عبر القرون، استخدمت جوزة الطيب كمخدر لتحفيز الحيض، والحث على الإجهاض، ومحاربة العدوى. إلّا أنها إذا استخدمت بشكل خاطئ قد تؤدي للتسمم.

يساعد الزعتر في تخطي الالتهابات الشعبية، ونزلات البرد، وأوجاع الحلق،

يكثر استخدام القرفة في جميع أنحاء العالم، لا سيما في العالم العربي، حيث تشرب وتستخدم في الطبخ. وتتميز القرفة بفائدتها في تحسين مستوى الكوليسترول والسكر في الدم، كما لديها أيضاً خاصيات مضادة للالتهاب والجراثيم.

لدى إكليل الجبل خصائص مفيدة عدة، حيث يمكن استخدامه كمضاد للالتهاب، فضلاً عن قدرته على تحسين الذاكرة ومحاربة مرض الزهايمر.

يعتبر الكركم من البهارات المفيدة والصحية للعديد من الأمراض، بما فيها السرطانات والالتهابات وأمراض المفاصل والجلطات.

يمكن استخدام النعنع كمهدئ طبيعي، كما أنه مفيد جداً لأوجاع المعدة وأمراض الجهاز الهضمي.

تظهر دراسات عدة أن الزنجبيل يساعد في السيطرة على الغثيان، كما يمكن استخدامه خلال الخضوع لجلسات العلاج الكيمائي.

تظهر الدراسات أن الزعفران يساعد في التخلص من الاكتئاب وأوجاع الدورة الشهرية، كما يساهم أيضاً في تحسين الذاكرة وخفض نسبة الإصابة بمرض الزهايمر.

تظهر بعض الأبحاث أن عشبة المريمية تساعد في التخلص من تشنجات الدورة الشهرية، كما تحسن من الذاكرة ومن الكوليسترول.

تظهر دراسات أن المواد الكيمائية الموجودة في الريحان تخفض من مستوى السكر في الدم، كما تساعد في الاكتئاب والتوتر، وتحسن النوم.

عبر القرون، استخدمت جوزة الطيب كمخدر لتحفيز الحيض، والحث على الإجهاض، ومحاربة العدوى. إلّا أنها إذا استخدمت بشكل خاطئ قد تؤدي للتسمم.

يساعد الزعتر في تخطي الالتهابات الشعبية، ونزلات البرد، وأوجاع الحلق،

يكثر استخدام القرفة في جميع أنحاء العالم، لا سيما في العالم العربي، حيث تشرب وتستخدم في الطبخ. وتتميز القرفة بفائدتها في تحسين مستوى الكوليسترول والسكر في الدم، كما لديها أيضاً خاصيات مضادة للالتهاب والجراثيم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقيمت الحروب بسببها، ومثّلت أساساً للتجارة منذ قرون.. لا يمر يوم في حياتك دون استعمالها، وعلى الأغلب لن تستطيع الاستمتاع بطعامك من دونها.. إنها البهارات والأعشاب!

ولكن، ما قد لا تعرفه عن هذه المنكهات هو أنها ليست مجرد عنصراً أساسياً في وصفات الطعام العربية، يضيف لطعامك النكهة أو اللون، فهي تساعد أيضاً في الوقاية من أمراض خطيرة عدة، وتزيد من صحة الجسد والأداء البدني.

وتتعرّف في معرض الصور أعلاه، إلى 11 عشبة وبهاراً، وفوائدها الصحية على الجسم.