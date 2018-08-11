بين الفائدة والنكهة.. إليك ما لا تعرفه عن أعشاب المطبخ العربي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقيمت الحروب بسببها، ومثّلت أساساً للتجارة منذ قرون.. لا يمر يوم في حياتك دون استعمالها، وعلى الأغلب لن تستطيع الاستمتاع بطعامك من دونها.. إنها البهارات والأعشاب!
ولكن، ما قد لا تعرفه عن هذه المنكهات هو أنها ليست مجرد عنصراً أساسياً في وصفات الطعام العربية، يضيف لطعامك النكهة أو اللون، فهي تساعد أيضاً في الوقاية من أمراض خطيرة عدة، وتزيد من صحة الجسد والأداء البدني.
وتتعرّف في معرض الصور أعلاه، إلى 11 عشبة وبهاراً، وفوائدها الصحية على الجسم.