هل يؤدي تناول القهوة إلى السهر ليلا؟ إليكم 5 خرافات عن الكافيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما هي أبرز أضرار مادة الكافيين؟ وهل هي فعلا مضرة بالصحة؟ نستعرض في حلقة جديدة من 5 خرافات أبرز المعتقدات المتعلقة بهذه المادة.

الخرافة الأولى تقول إن تناول مادة الكافيين يؤدي إلى الجفاف، ولكن الصحيح هو أن وجودها في سوائل مثل القهوة أو الشاي لا يؤدي إلى الجفاف، بل على العكس، يمنع حدوثه.

أما الخرافة الثانية فتتعلق بعدم احتواء القهوة الخالية من الكافيين على هذه المادة أبدا. غير أن الدراسات أن القهوة الخالية من الكافيين تحتوي على نحو 20 ميليغرام من الكافيين، أي أنها ليست خالية منها تماما.

ويعتقد الكثيرون أن مادة الكافيين مضرة بالصحة، غير أن الخبراء يؤكدون أنه قد يكون لهذه المادة مخاطرها البسيطة، ولكنها تخفف من خطر الإصابة بمرضي الباركنسون والزهايمر.

أما عن علاقة مادة الكافيين بالوزن، فتقول الدراسات إن هذه المادة تساعد في تسريع عملية الأيض، ولكنها غير مرتبطة بشكل مباشر في خفض الوزن.

وأخيرا، يعتقد أن تناول مادة الكافيين خلال اليوم يؤدي إلى القلق وتأخر النوم ليلا، والصواب هو أن جدول النوم لا يتأثر في حال تناول الشاي أو القهوة قبل 6 ساعات على الأقل من موعد النوم.