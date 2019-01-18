نشر الجمعة ، 18 يناير / كانون الثاني 2019

ما العلاقة بين السمنة واللياقة البدنية؟ إليكم 5 خرافات عن فقدان الوزن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — يشكل الوزن هاجسا للكثير من الناس خصوصا من هم في عمر الشباب. فما هي أبرز الخرافات التي نؤمن بها حول الوزن؟ وما هي الحقائق العلمية التي تفند هذه الخرافات؟

إليكم أبرز خمسة منها:

يجب على الأطفال خسارة الوزن لتجنب السمنة

أظهرت البحوث أن بإمكان الأطفال التخلص من السمنة في سن البلوغ، فمع نموهم تتحول الدهون إلى عضلات.

تناول البروتين يعد الأفضل للشعور بالامتلاء والتقليل من السعرات الحرارية

تناول البروتين يعتبر طريقة جيدة للشعور بالامتلاء، ولكن يفضل تناول الألياف لاحتوائها على سعرات حرارية قليلة.

لا يمكنك أن تكون سميناً وأن تتمتع بلياقة بدنية في الوقت ذاته

أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة ليسوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السرطان.

ليس عليك اتباع نظام حمية غذائية صحية، يمكنك ممارسة الرياضة فقط لإنقاص وزنك

إن خفض تناول السعرات الحرارية عن طريق نظام حمية غذائية صحية هو الوسيلة الأكثر فاعلية لإنقاص الوزن الزائد.

نظام تمارين مطول بكثافة منخفضة يعد الأفضل

على العكس تماماً، فالقيام بتمارين ذات كثافة عالية تحرق المزيد من السعرات الحرارية وتعد أفضل من التمارين الهوائية.