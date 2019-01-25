هل عليك تمشيط شعرك 100 مرة ليبقى صحيا؟ إليكم 5 خرافات عن الشعر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دائما ما تنتشر نصائح عدة حول الحفاظ على الشعر، وكثير منا يطبقها باستمرار لإبقائه صحياً، فهل تمشيط الشعر 100 مرة باليوم يجعله صحياً؟ ما هو الصحيح وما الذي يضره ويمنع نموه؟

إليكم بعضا من الخرافات التي يؤمن بها كثير من الناس حول الشعر والاهتمام به:

قصّ أطراف الشعر باستمرار يساعد على نموّه بشكل أسرع

لا يؤثر قص أطراف الشعر على بصيلات فروة الرأس، ولا يعزز ذلك سرعة نموه وكثافته. الأمر يرتبط بالتخلص من أجزاء الشعر الأضعف.

غسل الشعر بالشامبو ذاته يؤثر على نظافة الشعر

ليس عليك تغيير الشامبو من حين لآخر لإبقاء شعرك نظيفاً، ولكن إذ تم صبغ الشعر فيفضل تغييره واستخدام شامبو يحتوي على الترطيب المناسب.

شطف الشعر بالماء البارد يؤدي إلى زيادة لمعانه

لا يحتوي الشعر على أنسجة حية، لذلك غسله بمياه باردة أو ساخنة لا يؤثر على لمعانه.

تمشيط الشعر بالفرشاة 100 مرة باليوم يجعله أكثر صحة

لا يساعد تمشيط الشعر على توزيع الزيوت الطبيعية على سطح الرأس، ولا يعمل على تحفيز تدفق الدم إلى فروة الرأس، فالإفراط في التمشيط يعرضه للضرر والتكسر.

غسل الشعر بالشامبو بشكل أقل يساعد على تخفيف افراز الزيوت في الشعر

لا يؤثر غسل الشعر المتكرر بالشامبو على كمية الزيوت التي تفرزها الخلايا الذهنية، فهي تعد أمراً وراثياً. ويفرز الشعر الزيوت ذاتها سواء استخدمت الشامبو أم لا.

أما هذه الخرافة فهي لسوء الحظ حقيقة: الرجال يفضلون الشعر الطويل

أثبتت الدراسات أن المرأة ذات الشعر الطويل أكثر جاذبية للرجل، خصوصاً إذا تجاوز طوله خط الك