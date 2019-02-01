هل تحتوي لقاحات الأطفال على مواد سامة؟ إليكم 5 خرافات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على مدار السنوات الماضية، نصح الأطباء بتلقيح الأطفال لوقايتهم من أمراض خطيرة، ولكن هل تحتوي هذه التطعيمات على مواد ضارة؟ إليكم 5 معتقدات خاطئة حول اللقاحات:

التطعيم يعرض الأطفال للإصابة بالتوحد

أثبتت الدراسات انه لا توجد صلة بين لقاحات التطعيم والإصابة بالتوحد.

تحتوي اللقاحات على مواد سامة

تم حظر استخدام مادة الثيمروسال الحافظة في لقاحات الأطفال في 2001. احتواء التطعيم على عنصر الزئبق لا يتسبب في تسمم الأطفال والإصابة بالتوحد

الأطباء والشركات يسوقون اللقاحات لأهداف مادية

أظهرت دراسة في عام 2009 أن حوالي ثلث عدد الأطباء يخسرون مبالغ مالية كبيرة عند تقديم اللقاحات للمرضى.

اللقاحات تحتوي على كميات كبيرة من المضادات الحيوية

في الثمانينيات اعتاد الناس الحصول على لقاحات تحتوي على 3 آلاف من المضادات الحيوية، مقارنة بـ 150 فقط اليوم

الأمراض التي تقي منها اللقاحات لم تعد منتشرة

سجلت الولايات المتحدة في 2014 تفشي 644 حالة إصابة بالحصبة، فيما ساهمت حملات التلقيح في خفض معدلات الإصابة بين السكان بنسبة 99 في المائة،.