سؤال: هل تصدق أن "ايموجي القلب المكسور" هو حقيقة علمية مثبتة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — تعالوا لنتخيل سوية هذا الموقف: ترسل رسالة لوالدتك، تسألها فيها غداء اليوم، فتجيب قائلة: “طبخت الملوخية”، فتسألها: “هل تركتم لي شيئا منها؟”، ليكون الجواب هو لا، فترسل أنت من جهتك “ايموجي” القلب المكسور، لأنك شعرت بالحزن وخيبة الأمل.

في نظرنا، هذا القلب هو رمز للشعور بالحزن، ولكن هل تعلمون أن هذا القلب المكسور من منتصفه هو حقيقة علمية مثبتة؟

هذه الحالة يطلق عليها اسم “متلازمة القلب المكسور”، وتحدث نتيجة للتعرض لموقف محزن. ومن أبرز أعراضها: الشعور بألم في الصدر، وضيق في التنفس.

فما الذي يحصل فعلا داخل القلب؟

تقول الدراسات والأبحاث إنه وعند الشعور بالحزن الشديد، يحدث اضطراب مؤقت لعملية ضخ الدم في منطقة واحدة من القلب، أما الجزء الباقي، فيؤدي عمله بشكل طبيعي.

ولكن، ماذا عن علاج هذه الحالة؟

ليس هناك علاج تقليدي لهذه الحالة، إذ يكتفي المرضى في بعض الحالات بالراحة، وتناول الدواء في حالات أخرى.

ولكن النصيحة الأهم هي الابتعاد قدر الإمكان عن الأخبار المحزنة، حتى وإن كانت غداء الملوخية الذي لن تذوقه لأنك لم تعد للبيت باكرا.