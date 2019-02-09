المرأة الحامل تجذب البعوض؟ 5 خرافات عن هذه الحشرة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا يوجد أسوأ من النهوض ليلاً بسبب لدغات البعوض المؤلمة والمزعجة، وأكثر ما يقلق هو والأمر المقلق هو الفيروسات الخطيرة التي يمكن أن ينقلها للبشر، من بينها فيروس غرب النيل، والملاريا، والحمى الصفراء.
إليكم أبرز 5 معتقدات خاطئة حول البعوض وكيفية الوقاية منها.
- جميع أنواع البعوض تلدغ البشر
تلدغ إناث البعوض البشر فقط من أجل الدم، حيث يساعدها البروتين في دم الإنسان على إنتاج البيض.
- ينجذب البعوض إلى بعض الأطعمة والألوان وفئات الدم
لا توجد أطعمة محددة يتناولها البشر تجذب البعوض، فثاني أوكسيد الكربون، والحرارة، والرائحة تلعب دورا.
- المرأة الحامل تجذب البعوض لأنها تحمل جنينا في أحشائها
النساء الحوامل تفرزن الحرارة وثاني أوكسيد الكربون بشكل أكبر من غيرهن، وهو ما يجذب البعوض وليس الجنين.
- نباتات وشموع السترونيلا تحمي من لدغات البعوض
تلعب شموع ونباتات السترونيلا دوراً بسيطا. أما الخيار الأفضل هو استخدام مراهم الجسم الطبية.
- الولايات المتحدة خالية من الأمراض التي ينقلها البعوض
البعوض الذي ينقل الفيروسات يمكن أن يوجد في أي مكان في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يحمل المرض.