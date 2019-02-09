المرأة الحامل تجذب البعوض؟ 5 خرافات عن هذه الحشرة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا يوجد أسوأ من النهوض ليلاً بسبب لدغات البعوض المؤلمة والمزعجة، وأكثر ما يقلق هو والأمر المقلق هو الفيروسات الخطيرة التي يمكن أن ينقلها للبشر، من بينها فيروس غرب النيل، والملاريا، والحمى الصفراء.

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