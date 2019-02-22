أوقظه أم أبقيه نائما؟ إليكم 5 خرافات عن نوم الأطفال

أوقظه أو أبقيه نائما؟ إليكم 5 خرافات عن نوم الأطفال

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في سن الرضاعة، قد يجد البعض موضوع تنظيم نوم الأطفال الرضع صعبا، فهم ينامون ساعات طويلة، ولكنهم في الوقت ذاته يستيقظون في أسوأ الأوقات. فهل الحفاظ على عدد ساعات نوم محددة خرافة أم حقيقة؟

إليكم 5 خرافات عن نوم الأطفال

نوم الرضيع لفترات طويلة خلال النهار سيبقيه مستيقظا خلال الليل

الأطفال الرضع يحتاجون عادة للكثير من النوم، ولا يمكنهم البقاء مستيقظين أكثر من ساعتين متتاليتين.

الرضع بطبيعتهم يستيقظون خلال الليل

الأمر لا يعتمد على الطبيعة بقدر اعتماده على العادة. فالأطفال سيتصرفون وفقا لما تم تعويدهم عليه.

التدريب على النوم قد يؤثر على نفسية الرضيع ويضعف علاقته بأهله

التدخل وتدريب الأطفال الرضع على النوم يقدم فوائد كثيرة لنوم أفضل وينظم وقته، من دون أي تأثير على العلاقة مع الأبوين.

لا يجب أبدا إيقاظ الطفل النائم

ينصح الخبراء بضرورة الالتزام ببداية ونهاية وقت النوم. بقاء الطفل نائما أكثر من الوقت المحدد سيصعب عليه النوم في المرة المقبلة

الأطفال الرضع يستيقظون عند شعورهم بالجوع

ليس بالضرورة، فالرضع يستيقظون لشرب الحليب لأن سلوك الرضاعة يساعدهم على النوم من جديد خلال الليل.