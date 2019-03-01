الأطعمة العضوية خالية من الكيماويات؟ إليكم 5 خرافات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحرص الكثيرون على تناول أطعمة عضوية يوميا رغبة منهم في الحفاظ على أسلوب حياة صحي، ولكن إلى مدى تعتبر هذه الأطعمة صحية وخالية من المبيدات والمواد الكيماوية؟

إليكم 5 من أبرز الخرافات المتعلقة بالأطعمة العضوية:

الطعام العضوي لا تُستخدم فيه المبيدات الحشرية

تستخدم نحو 20 مادة كيميائية في الزراعة العضوية، وهذه المواد ليست بفاعلية المواد المستخدمة في الزراعة العادية.

الأطعمة العضوية أكثر فائدة غذائيا

العديد من الدراسات أظهرت أن هذه الأطعمة لا تضيف عناصر غذائية إضافية مقارنة بتلك العادية، فالأمر يعتمد على عمر المادة الغذائية ونوعها.

الأطعمة العضوية تحمي الحياة البرية

هذا النوع من الزراعة يحتاج إلى مساحات واسعة من الأرض، وبالتالي استصلاح الأرض للزراعة سيؤثر سلبا على الحياة البرية فيها.

الزراعة العضوية ستنقذ العالم من الجوع

ليس بالضرورة، فالزراعة العضوية مكلفة بنحو 3 أضعاف مقارنة بالزراعة التقليدية، وبالتالي فالقضاء على الجوع سيكون مكلفا جدا.

الأطعمة العضوية والأطعمة الطبيعية هي شيء واحد

لا. المعايير المستخدمة في الزراعة العضوية معروفة ومحددة وتهتم بالتربة ونقاء المياه، أما تلك الطبيعية فأكثر شمولا ولا تتضمن معايير محددة للزراعة.