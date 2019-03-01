الأطعمة العضوية خالية من الكيماويات؟ إليكم 5 خرافات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحرص الكثيرون على تناول أطعمة عضوية يوميا رغبة منهم في الحفاظ على أسلوب حياة صحي، ولكن إلى مدى تعتبر هذه الأطعمة صحية وخالية من المبيدات والمواد الكيماوية؟
إليكم 5 من أبرز الخرافات المتعلقة بالأطعمة العضوية:
- الطعام العضوي لا تُستخدم فيه المبيدات الحشرية
تستخدم نحو 20 مادة كيميائية في الزراعة العضوية، وهذه المواد ليست بفاعلية المواد المستخدمة في الزراعة العادية.
- الأطعمة العضوية أكثر فائدة غذائيا
العديد من الدراسات أظهرت أن هذه الأطعمة لا تضيف عناصر غذائية إضافية مقارنة بتلك العادية، فالأمر يعتمد على عمر المادة الغذائية ونوعها.
- الأطعمة العضوية تحمي الحياة البرية
هذا النوع من الزراعة يحتاج إلى مساحات واسعة من الأرض، وبالتالي استصلاح الأرض للزراعة سيؤثر سلبا على الحياة البرية فيها.
- الزراعة العضوية ستنقذ العالم من الجوع
ليس بالضرورة، فالزراعة العضوية مكلفة بنحو 3 أضعاف مقارنة بالزراعة التقليدية، وبالتالي فالقضاء على الجوع سيكون مكلفا جدا.
- الأطعمة العضوية والأطعمة الطبيعية هي شيء واحد
لا. المعايير المستخدمة في الزراعة العضوية معروفة ومحددة وتهتم بالتربة ونقاء المياه، أما تلك الطبيعية فأكثر شمولا ولا تتضمن معايير محددة للزراعة.