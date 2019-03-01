السجائر الإلكترونية.. هل هي أقل ضررا من السجائر العادية؟

احذر..السجائر الإلكترونية غير آمنة خاصة على الأطفال

في دراسة جديدة... السجائر الإلكترونية أقل ضرراً بنسبة 95 في المائة

بالفيديو.. ما مدى تأثير إعلانات السجائر الإلكترونية على المدخنين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدأت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية بكثرة، خصوصا بين أوساط الشباب، فهل يمكن أن تصبح بديلا دائما عن السجائر التقليدية؟

ولكن.. كيف تختلف السيجارة الإلكترونية عن غيرها؟

في مقارنة بين السجائر الإلكترونية والعادية، ستجد أن متوسط تركيز المادة المعادلة للنيكوتين هو أقل بنسبة 93 في المائة في تلك الإلكترونية.

البعض يستخدم السيجارة الإلكترونية كأداة تساعد في الإقلاع عن التدخين، ووفقا للدراسات، فقد أثبتت هذه الطريقة فاعليتها.

لكن، ورغم محاولات الإقلاع، تلقى السجائر الإلكترونية شعبية كبيرة بين الشباب فاستخدامها بينهم في ارتفاع

فهل تعتقد أن إقبال الشباب عليها لأنها أقل ضررا من السجائر العادية؟