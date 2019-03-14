5 نصائح تساعدك على التعامل مع الأطفال المدللين

(CNN)-- قد يكون من الصعب في بعض الأحيان أن تقول "لا" عندما يطلب الأبناء شيئاً ما، خصوصاً عندما يكرر صغار السن طلبهم مراراً وتكراراً، وفي ما يلي نصائح تساعدك في التعامل مع الأطفال المدللين.

أولاً، عليك تربية الأطفال بطريقة تجعلهم يشعرون بالرضى وتمكّنهم من الاعتماد على أنفسهم للحصول على ما يريدونه، وليس القيام بطلبه من شخص آخر.

ثانياً، عليك تشجيع أبنائك لاتخاذ بعض القرارات بأنفسهم بدلاً من أن تتخذها عنهم، وذلك لكي يشعر الأطفال الناشئين بحس المسؤولية.

ثالثاً، قدّم مكافآت لأبنائك في حال قيامهم بسلوكيات جيدة، فذلك يشجعهم على التمسك بها في المستقبل. كما أن تحفيز الأطفال على القيام بسلوكيات مشابهة يساعدهم في فهم أن الآباء هم مركز السلطة.

رابعاً، أظهر لأبنائك بأنك مصدر دعمهم ومساندتهم، لأنهم سيحتاجون في بعض المواقف إلى أن يعرفوا بأنه لديك الكفاءة والمؤهلات لإنجاز المهام في حال كانوا بحاجة إليك.

خامساً، شجع أطفالك على أن يكونوا طموحين في الحياة، وأن يبذلوا جهدهم في سبيل تحقيق طموحاتهم، وذكرهم دائماً بهذه القاعدة لكي تكون منهاجاً لهم في حياتهم.