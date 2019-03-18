هل تريد إطالة عمرك..استخدم أسلوب "استحمام الغابات" الياباني

لا تتعجب.. قول هذه الكلمة فقط قد يطيل عمرك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في يوم بارد من يناير/كانون الأول، يقوم البعض بزيارة غابة أوكاتاما التي تقع خارج طوكيو باليابان.

ويمارس هؤلاء "استحمام الغابات"، أي فن التواصل مع الطبيعة.

وقال الأستاذ في جامعة "شيبا" اليابانية يوشيفومي ميازاكي الذي يدرّس "استحمام الغابات" إن كلمة "شينرين يوكو" ابتُكرت في اليابان في العام 1982، وهي محبوبة منذ ذلك الحين.

وتضمنت دراساته مئات الأشخاص في أكثر من 60 غابة مختلفة في اليابان، حيث يقول إنه وجد علامات لاسترخاء الأدمغة، وانخفاض معدلات ضغط الدم.

وتتوفر الكثير من المعلومات التي تظهر أن قضاء الوقت في الخارج يعتبر أمراً جيداً لصحتنا.

ووجدت دراسة صادرة عن جامعة "هارفرد" شملت 100 ألف ممرض، أن الأشخاص اللذين كانوا يعيشون في مناطق خضراء أكثر، كان خطر الموت المبكر لديهم أقل بنسبة 12 في المائة مقارنة بغيرهم، بالإضافة إلى أنه كان لديهم معدلات أقل من الاكتئاب والقلق.