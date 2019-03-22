هل يحدد شكل البطن جنس الجنين؟ إليكم 5 خرافات عن الحمل

المرأة الحامل تجذب البعوض؟ 5 خرافات عن هذه الحشرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عادة ما تحصل السيدة الحامل على نصائح عديدة من الصديقات والعائلة حول التعامل مع الحمل، والتعب، والجنين، وغيرها، فما هي أبرز الخرافات التي يمكن أن تندرج تحت لائحة النصائح فيما يتعلق بالحمل؟

إليكم أبرز 5 منها:

الحامل تأكل طعاما يكفي اثنين

يجب على الحامل أن تضيف 300 سعرة حرارية إلى طعامها الصحي يوميا. ينصح بتناول 3 وجبات رئيسية، وأطعمة خفيفة.

الرغبة في تناول أصناف محددة من الأطعمة هي نتيجة نمو الجنين

الأم هي من ترغب بتناول أصناف مختلفة من الأطعمة، أما الجنين فلا يميز بين طعام وآخر.

لا ينصح بتناول الكافيين مع القهوة

ينصح عادة بتناول ما لا يزيد عن فنجانين من القهوة يوميا، حتى لا يمون لها أي تأثير جانبي خلال الحمل لاحقا.

شكل البطن يحدد جنس الجنين

الأمر لا يتعلق بجنس الجنين بل بقوة عضلات البطن. فالبطن المرتفع لا يعني بالضرورة أن الجنين صبي، وإنما يعني أن العضلات قوية.

كريم زبدة الكاكاو يساعد في منع ظهور علامات التمدد على الجلد

لا يمكن لأي مرطب منع ظهور علامات التمدد لأنها لا تتغلغل إلى داخل الجلد، حيث تحدث التشققات.