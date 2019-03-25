3 أنواع من المياه..ما هي الأفضل لتناولها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فوائد مياه الشرب عديدة، وتتعدّد الأنواع بين مياه الينابيع، والمياه النقية، والمياه الارتوازية.

ورغم أنها قد تبدو متشابهة، إلا أن ليس كل المياه المعبأة في زجاجات تتمتع بالجودة ذاتها.

وتشير مصطلحات مثل "مياه الينابيع" و “المياه النقية" و "المياه الارتوازية" إلى حالة المياه قبل تعبئتها.

وتأتي مياه الينابيع من مصدر تحت الأرض، ويجب تجميعها من الينابيع قبل معالجتها وتعبئتها.

ويمكن أن تأتي المياه النقية من أي مصدر، ولكن يجب أن تعالج بدرجة عالية، مثل الماء المقطر أو منزوع الأيونات، قبل أن يطلق عليها "نقية".

وتختلف المياه المعدنية عن الأنواع الأخرى بسبب المستوى الثابت من المعادن والعناصر فيها.

أما بالنسبة إلى المياه الارتوازية، فتُشير إلى المياه من البئر، أو طبقة محددة من الصخور أو الرمل التي تتدفق المياه من خلالها وتُخزّن.

ولا يزال البحث مستمراً فيما يتعلق بالنوع الأفضل لصحتك، ولكن الاستنتاج الأكثر أهمية هو التأكد من أنك تشرب كمية كافية من الماء، من أي نوع تختاره.

وبالنسبة للنساء، يوصي الخبراء بشرب حوالي 11 كوباً من المياه يومياً، وأكثر من 15 كوباً للرجال.