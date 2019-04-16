أرقام وحقائق.. ما هو وضع العالم العربي بالنسبة لمرض السرطان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مرض السرطان ومخاطره كثيرة، ولكن لا يعلم غالبيتنا بالحقائق والأرقام التي يُسببها "مرض العصر" على أرض الواقع، وذلك بحسب ما وصفته رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان الذي يأخذ من جنيف مقراً له، الناشطة الأردنية في مجال الصحة الأميرة دينا مرعد.

وفي حديث مرعد مع موقع CNN بالعربية، قالت: "إذا نظرنا إلى أرقام منظمة الصحة العالمية، في الشرق الأوسط، فنحن نتحدث عن 670 ألف حالة جديدة سنوياً، ولكننا أيضاً نتحدث عن 415 ألف حالة وفاة من هذه الحالات" موضحة أن "الرقم غير مقبول".

ورغم أن العديد من البلاد تعمل حالياً على إيجاد حلول لعلاج مرض السرطان، إلا أن التدخين مسؤول عن ثلث حالات السرطان، ناهيك عن أمراض السكري والقلب، وذلك بحسب ما ذكرت مرعد.

وتسلمت مرعد رئاسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان تزامناً مع إقامة المؤتمر العالمي للسرطان بمسقط في العام 2020. ونظراً إلى أن المؤتمر يتخذ من عُمان مقراً له، فهذا يعني أنه سيُركز بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط، لتكون بذلك فرصة نحو تعاون الناس على تحسين خدمات العلاج، ومكافحة "مرض العصر".

وتعد مرعد أول عربية وامرأة تتولى منصب رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان "UICC" بين العامين 2018 و2020. ويُشار إلى أن الاتحاد، الذي يضم أكثر من 1100 منظمة من 170 دولة، هو في الواقع أكبر منظمة دولية كُرست لإدراج قضية السرطان على أجندات الصحة والتنمية على مستوى العالم.