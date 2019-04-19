تعرّف على ديفيد.. 3 أشهر و"جحيم" والآن يوصف بأقوى رجل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حطّم الأمريكي، ديفيد جوجنز، العديد من الأرقام القياسية، وبات يوصف بأنه أقوى رجل على قيد الحياة، ولكن هذا لم يكن حاله كل الوقت، فقد كان يعاني من السمنة وظن أنه رجل ضعيف.

يروي جوجنز قصته وما مر به في مقطع فيديو نشرته القيادة المركزية للجيش الأمريكي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق كتبت فيه: "وصف بأنه اقوى رجل على قيد الحياة، حطم أرقاماً قياسية عديدة، ديفيد جوجنز يتحدث عن الخصال التي أكتسبها خلال خدمته في القوات الخاصة التابعة للبحرية والتي تعلم منها الانضباط والصلابة النفسية".

ويقول جوجنز في مقطع الفيديو: "عندما كان وزني 135 كيلوغراما قررت أن أحاول أن أصبح جنديا في القوات الخاصة البحرية، لكي لا أطيل عليكم، كان يجب أن أخسر 48 كيلوغراما في غضون أقل من 3 أشهر، لكل 35 ألف سعرة حرارية حوالي نصف كيلوغرام، تدربت طوال اليوم وقبلما أدرك أي شيء خسرت هذا الوزن".

وأضاف: "لم اختبر نفسي من قبل، كإنسان يجب عليك اختبار نفسك وحسب تخميني أفضل مكان لاختبار نفسك هو أسبوع الجحيم خلال تدريبات مدرسة القوات الخاصة البحرية، كنت أرى نفسي كشخص ضعيف جدا وأردت أن أتغلب على نفسي.."

وتابع قائلا: "عشت كل يوم طوال حياتي وكأنه اليوم الأول في الأسبوع الأول لمدرسة القوات الخاصة البحرية، وضعت أولوياتي لكي أحاول الانتصار في معركة الصباح دائما، أول شيء أقوم به هو ممارسة الركض كل صباح، لم آخذ استراحة من الركض منذ ديسمبر 2016".