دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مقطع فيديو عن منتج قمر الدين سوري المصنع ومخلوط بزجاج، ضجة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يستهلك فيه هذا المنتج بصورة كبيرة.

ونشر صاحب حساب أبو إياد المقطع على صفحته بتويتر، بتعليق كتب فيه: "قمر الدين منتج سوري وصل للمملكة العربية السعودية مخلوط بزجاج قام مستوردين سعودين ب إستيراد هذا المنتج السوال أين وزارة التجارة عن هذا المنتج هل تم فحص المنتج هل تم الكشف عنه في مختبرات الجودة هل و هل غريب ما يحدث".

وعلى المقطع ذاته، ردت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية بتغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "إشارة إلى المقطع المتداول بعنوان ’قمر الدين منتج سوري مخلوط بزجاج‘ توضح الوزارة أن هذا المقطع قديم ويعاد تداوله، وما ورد فيه غير صحيح، حيث سحبت هيئة الغذاء والدواء العينات وأخضعتها للتحاليل المخبرية وأثبتت النتائج سلامته ومطابقته للمواصفات وخلوه من أي شوائب".

ويذكر أن قمر الدين وهو عصير المشمش المحلى والمجفف، من المشروبات السورية المشهورة خلال شهر رمضان.