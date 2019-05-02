دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما يواجه ثنائي مشاكل في الحمل، غالباً ما يتجه الزوجان إلى الطبيب لمراجعة صحة المرأة.. ولكن في الواقع، يمكن أن يعاني الرجل أيضاً من مشاكل الخصوبة.

وقال الدكتور ناتان بار شاما، وهو رئيس "Center of Male Reproductive Health" في مدينة نيويورك الأمريكية، إنه "عندما يواجه الثنائي مشكلة العقم، فيمكن أن يكون السبب الرئيسي هو الرجل بنسبة تتراوح بين 40% و50%".

وأضافت أخصائية التغذية المسجلة ومؤلفة كتاب "Fueling Male Fertility"، لورين مانكر: "يفترض الناس أنه إذا واجه الثنائي مشكلة في الحمل، تقع المسؤولية على عاتق المرأة، كون جسدها لا يعمل بشكل صحيح".

ومن المشاكل التي يمكن أن تؤثر على الخصوبة عند الرجل هي تشوه أو انخفاض عدد الحيوانات المنوية، وانخفاض مستويات هرمون تستوستيرون.

نمط الحياة والخصوبة لدى الذكور

وبالطبع، يُشكل نمط الحياة دوراً كبيراً في التأثير على الخصوبة عند الرجل، مثل النظام الغذائي، ووزن الجسم، ومستوى التمرينات الجسدية، بالإضافة إلى تعاطي التبغ والمخدرات.

وقال بار شاما إن "هناك مجموعة متزايدة من البيانات العلمية التي تربط بين السمنة، وسوء حالة التغذية، ونقص التمرينات الرياضية، والتدخين، والماريجوانا، مع انخفاض نوعية السائل المنوي، مثل تركيز الحيوانات المنوية وقابلية الحركة والمورفولوجيا".

معالجة السمنة

يُشار إلى أن الرجال، الذين يعانون من السمنة المفرطة، هم أكثر عُرضة للعقم. وأوضحت أستاذة مساعدة في طب التوليد وأمراض النساء بمركز "Columbia University Irving Medical Center"، باولا سي برادي، أن السمنة يمكن أن تسبب العديد من التغييرات في هرمونات الجنس، والبروتين الذي يتسبب بأذية إنتاج الحيوانات المنوية.

وغالباً ما تقترح مانكر حمية البحر الأبيض المتوسط، التي تساعد الرجال على فقدان وزنهم بطريقة صحية، حيث كانت هذه الحمية مرتبطة بتحسن جودة الحيوانات المنوية.

إرشادات غذائية لتعزيز الخصوبة لدى الذكور

وإذا راودك الفضول حول قائمة العناصر الغذائية التي تؤثر على الخصوبة عند الرجل، فهي تتضمن استهلاك المزيد من مضادات الأكسدة، حيث تعمل بدورها على محاربة الإجهاد التأكسدي، الذي يحدث نتيجة سوء التغذية، والسمنة، والتدخين.

وبذلك، تنصح مانكر بتناول 5 حصص يومية من الفاكهة، والخضار، التي تختلف ألوانها. فعلى سبيل المثال، تعتبر الطماطم مصدراً مميزاً لمادة الليكوبين، الذي يعد مرتبطاً بتحسن شكل الحيوانات المنوية. بالإضافة إلى السيلينيوم الموجود في التونة، والسردين، فضلاً عن الزنك الذي يعد مفيداً للخصوبة عند الرجل، مثل المحار، وسرطان البحر، والدواجن.

ومن المهم أيضاً إدراج حصتين على الأقل من الأسماك الدهنية ذات الزئبق المنخفض في الأسبوع، مثل السلمون، والسردين، والرنكة، وذلك بحسب ما ذكرته مانكر.

ولا تنس أن تستمتع بتناول حفنة من المكسرات، مثل الجوز، واللوز، والبندق، كون جميعها غنية بالعناصر الغذائية لتعزيز الخصوبة، بالإضافة إلى البروتين النباتي، وأوميغا 3، ومضادات الأكسدة.

وكانت الدراسات قد أشارت إلى أن الإفراط في تناول الكافيين، بحسب ما ذكرته مانكر، له تأثير سلبي على الخصوبة عند الرجل. لذا احرص ألا تزيد الكمية المستهلكة عن كوب أو كوبين من القهوة يومياً، وفقاً لبرادي.

عوامل أخرى تؤثر على الخصوبة لدى الذكور

وتُشير الأبحاث إلى أن التمرين الهوائي متوسط الشدة يُساعد على تعزيز الخصوبة. ليس ذلك فحسب، وإنما أيضاً تمارين المقاومة تتمتع بدور في ارتفاع نسبة الحمل.

ولكن، أوضحت برادي أن التدريب المفرط مرتبط بتقليل إنتاج الحيوانات المنوية وجودتها، مثل ركوب الدراجات لمدة خمس ساعات أو أكثر في الأسبوع.

وكانت مانكر قد حذرت من الهواتف المحمولة، التي أشارت إلى أنها تؤثر سلباً على جودة الحيوانات المنوية. فأظهرت إحدى الدراسات أن تركيز وعدد الحيوانات المنوية مرتبط بالوقت الذي يستغرقه الشخص أثناء التحدث على الهاتف الخلوي. ونبه بار شاما من التعرض لحرارة مرتفعة للغاية، مثل استخدام غرفة الساونا، كونها تؤثر على خصوبة الرجل.