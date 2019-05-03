بعد تحذير السعودية من جراد قادم من اليمن.. ما مدى سلامة أكل الحشرات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، قبل أيام من أسراب جراد قادمة من اليمن بسبب الرياح في موجات ستستمر إلى الـ6 من مايو/ أيار الجاري، في مناطق نجران والدواسر وشرورة منوهةً باحتمالية انتقال الأسراب إلى مناطق التكاثر الربيعية التقليدية بين الرياض والقصيم وحائل.



وتناقلت وسائل إعلام محلية في السعودية بيانات تحذر من أكل الجراد نظرا لاحتمال تعرضها لرش بمبيدات حشرية، في الوقت الذي تداول فيه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها أو تاريخ ومكان تصوريها، تظهر عمليات بيع للجراد بأكياس لأشخاص بغرض أكلها، وهنا نقدم لكم ما نعلمه عن فوائد ومضار أكل الحشرات.