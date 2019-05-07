إليكم بعض النصائح للحفاظ على جدول صحي للأطفال تحت عمر الـ5 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتساءل العديد من الأهالي عن المدة الأفضل التي يجب على أولادهم أن يقضونها خلال ممارسة نشاطات معينة أو النوم، ولكن الإجابات لتلك الأسئلة تراوحت بشكل كبير خلال السنوات.

وأصدرت منظمة الصحة في الأمم المتحدة، مبادئها التوجيهية الأولى بشأن النشاط البدني، والسلوك المستقر، وساعات نوم الأطفال تحت عمر الـ 5 سنوات، إذ اختلفت المبادئ التوجيهية بحسب الفئة العمرية لتضم الرضع تحت عمر السنة الواحدة، والأطفال ما بين السنة والسنتين، أو أولئك ما بين الـ3 و الـ4 سنوات.

وقالت خبيرة في قسم الوقاية من الأمراض غير السارية في منظمة الصحة العالمية، جوانا ويليمسين، والتي ساعدت في ووضع المبادئ التوجيهية، إن المنظمة لم تملك من قبل "توصيات للأطفال دون سن الخامسة"، إذ كانت المنظمة قد قدمت سابقاً توصيات للأشخاص من الفئات العمرية الأكبر.

وتستند المبادئ التوجيهية الجديدة للأطفال الأصغر سناً على مراجعة منهجية للأدلة العلمية في الدراسات المنشورة بشأن الفوائد الصحية للنشاط البدني، والنوم، والحد من الأوقات التي يقضيها الرضع والأطفال وهم يحدقون في الشاشات.

وأشارت ويليمسين، إلى أنه كان من المهم جمع الدلائل الجديدة وتكوين هذه المبادئ التوجيهية لمساعدة صناع القانون، أي الأشخاص المسؤولين عن إصدار القوانين المتعلقة برعاية الطفل في وقت مبكر، أو الذين يقدمون المشورة للآباء ومقدمي الرعاية.

وتوضح الإصدارات الجديدة بأن تحسين النشاط البدني، والنوم بين الأطفال الصغار مع الحد من السلوكيات المستقرة، يرتبط بتقليل نسب السمنة أو الدهون في الجسم، إذ أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه من المرجح أن يبقى الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة على الحال ذاتها في مرحلة بلوغهم، مما قد يعرضهم إلى خطر الإصابة بالأمراض غير السارية مثل السكري، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.

وتنصح المنظمة بأن يكون الأطفال تحت عمر السنة الواحدة، يتحلون بالنشاط الجسدي، خلال اليوم وبطرق مختلفة، بالإضافة إلى اللعب على الأرض ووضع الطفل على معدته لمدة 30 دقيقة تقريباً، كما تنصح المنظمة أيضاً بأن يحصل الأطفال الرضع الذين تبلغ أعمارهم 3 أشهر أو أقل على فترة تتراوح بين 14 و17 ساعة من النوم يومياً.

أما إذا كان أطفالكم بين عمر السنة الواحدة والثانية، فيجب عليهم الحصول على ساعات نوم كافية يومياً، أي ما بين 11 و14 ساعة، كما تنصح المبادئ التوجيهية، بأن يحصل الأطفال ضمن هذه الفئة العمرية على 180 دقيقة من النشاطات الجسدية المختلفة يومياً.

أما فيما يتعلق بشاشات الأدوات الإلكترونية أو التلفاز، فنصحت الإرشادات بأن تقتصر على ساعة واحدة للأطفال ما بين عمر الـ3 والـ4 سنوات.

ولكن، السؤال الذي قد يحيّر الأهالي، هو كيف يستطيع الأشخاص تطبيق هذه الوصايا؟

وقالت طبيبة الأطفال جينيفر شو، إن الإرشادات الجديدة "واضحة"، و"تعطي الأهالي بعض الإرشادات التي يجب اتباعها عندما يتعلق الأمر بالنوم، والنشاط البدني، والحد من وقت الشاشة".