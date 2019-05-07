كيف تبدو وجبة السحور الأمثل؟ إليكم نصيحة "قبل الإفطار"

"قبل الإفطار" برنامج يومي تقدمه خبيرة التغذية رزان شويحات حول أبرز طرق التحكم بالوزن، والتركيز على تناول الوجبات الصحية، إضافة إلى اتباع أسلوب حياة يحافظ على الوزن والرشاقة والصحة خلال شهر رمضان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للسحور أهمية كبيرة في رمضان، لأنه يشبه وجبة الفطور في الأيام العادية.

فتناول وجبة سحور مفيدة يقلل من التعب والإرهاق خلال ساعات الصيام، وبالتالي يقلل أيضا من الصداع الذي قد يصيبنا نتيجة النقص في الطاقة التي يحتاجها الجسم.

ولأن وجبة الافطار قد لا تكون كافية للتزود بالفيتامينات والمعادن الضرورية، فإن وجبة السحور تساعد في تزويد الجسم بها. تساعد ايضا وجبة السحور في المحافظة على معدل السكر والانسولين في الدم، الأمر الذي يساعد في تقليل الجوع وانخفاض مستوى السكر خاصة للأشخاص الذين يعانون من السكري.

تذكر أن تستبدل الخبز الابيض بخبز قمح كامل لأن الألياف تساعد في المحافظة على مستويات السكر وتقليل الجوع خلال فترة الصيام.