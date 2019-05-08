هل بإمكان هذه الكبسولة أن تخدع معدتك لمساعدتك على خسارة الوزن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بدخول كبسولة جديدة إلى الأسواق، حيث ستعمل هذه الكبسولة على مساعدة البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة في التخلص من بعض الوزن الزائد، لدى تناولها برفقة حمية غذائية وتمارين رياضية.

وأعلنت شركة "جيليسيس" التي طورت الدواء، عن قرار إدارة الغذاء والدواء هذا الشهر وأعلنت أن الدواء المسمى، "بلينيتي"، هو "المنتج الوحيد لإدارة الوزن الذي يتم وصفه للبالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 24 أو أعلى".

وقالت الشركة إن "بلينيتي" سيتوفر على نطاق واسع بوصفات طبية في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2020، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي تكلفة للمنتج بعد.

وبالإمكان تناول الكبسولة قبل الغداء أو العشاء مع كأس من الماء، إذ ستطلق الكبسولة في المعدة آلاف الجزيئات التي تمتص الماء وتنتفخ لتكوين قطع جل فردية صغيرة، وتزيد من حجم ومرونة المعدة والأمعاء، مما يساعد بالتالي على زيادة الشعور بالشبع.

وقال كين فيوجيوكا، خبير في خسارة الوزن وباحث في عيادة "Scripps clinic and scientific " الاستشارية لـ "جيليسيس"، خلال إعلان الشركة، إن "هذا النهج يخلق وجهة أخرى في خوارزمية العلاج لإدارة الوزن، ويمكن استخدامه من قبل الغالبية العظمى من الناس الذين يعانون من مشاكل الوزن".

وأشارت بيانات في دراسة، نشرت في "The journal Obesity"، وتم تمويلها من قبل "جيليسيس"، إلى أن العلاج أدى إلى نسبة 6.4% من فقدان الوزن في مجموعة مؤلفة من 223 شخصاً، بالمقارنة بـ4.4% لدى 213 شخصاً استخدموا دواء وهمياً.

ولا تعتبر هذه الكبسولة الوحيدة التي دخلت إلى السوق بهدف المساعدة في تقليل الوزن، إلا أن ديان هيس، المدير الطبي في "Gramercy Pediatrics" في نيويورك، قال إنها المرة الأولى منذ وقت طويل، الذي يأتي به دواء جديد لمكافحة التخمة دون التأثير على الجهاز العصبي المركزي.