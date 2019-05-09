احذر 6 أخطاء شائعة للعدائين الجدد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الجري وسيلة رائعة للحصول على شكل الجسم المطلوب ويمكن للجميع ممارسة هذه الرياضة، حيث لا نحتاج الدخول إلى صالة ألعاب رياضية، أو شراء معدات باهظة الثمن، أو الحصول على مساعدة أشخاص آخرين للقيام بالتمارين. إنما يمكن ببساطة انتعال الحذاء الرياضي والخروج للركض.

ورغم أن ممارسة هذه الرياضة أمر سهل للغاية، إلا أن الكثير من المبتدئين يمارسون الجري مباشرةً دون معرفة ما يتطلبه الأمر بالفعل لإتباع روتين صحي، وبالتالي يرتكبون العديد من الأخطاء الشائعة، التي يمكن أن تؤدي إلى إصابة ما.

وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمساعدتك في النجاح:

تمارين مكثفة منذ البدء بالتمارين

إحدى أكبر الأخطاء التي يرتكبها المتسابقون الجدد هي بذل الكثير من الجهد منذ البداية. ولا شك أن اختيار هواية جديدة مثل الركض هو أمر مثير، ويجب على المتسابقين المبتدئين أن يتمكنوا من الأميال الأولى قبل زيادة المسافة، وتكثيف نشاطهم، وتكرار الركض. وسيساعد الاعتماد على برنامج تدريبي مخفف من تقليل خطر الإصابة، وبالتالي القدرة على الاستمرار في روتين الجري الجديد. ويقترح العديد من الخبراء زيادة عدد الكيلومترات بنسبة لا تزيد عن 10٪ أسبوعياً.

خطة تدريب تشمل أيام راحة

قد يعتقد المبتدئون أنهم بحاجة إلى الركض كل يوم لتحقيق أهداف اللياقة البدنية أو إنقاص الوزن، ولكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. فالجري نشاط شديد التأثير يمكن أن يكون قاسياً على الجسم، خاصةً بالنسبة للعدائين المبتدئين. لذلك، من المهم أن تمنح جسمك راحة كافية بين التدريبات واتباع خطة للتدريب تشمل أيام راحة.

عدم ارتداء الملابس الصحيحة

بينما قد لا تحتاج إلى أشياء باهظة الثمن للركض، إلا أنه من المهم أن ترتدي الملابس المناسبة للتدريبات الخاصة بك، وأهمها الأحذية المخصصة للجري.

عدم التنويع في التدريبات

من المهم المزج بين التدريبات الخاصة بك حتى لا تستخدم دائماً نفس العضلات، مما قد يعرضك لخطر الإصابة وإفشال جهودك في النهاية.

الركض رغم الألم

إذا كان هناك شيء ما يؤلمك عند الجري، فأنت بحاجة للتوقف عن الركض ومعالجته.

مقارنة نفسك بالآخرين

عندما تبدأ الركض، من الصعب ألا تقارن نفسك بالآخرين. وبدلاً من انتقاد نفسك، تذكر أن كل عداء كان ذات مرة مبتدئاً، واستخدم نجاحه كحافز!