نصائح "قبل الإفطار".. كيف نتغلب على العطش في رمضان؟

"قبل الإفطار" برنامج يومي تقدمه خبيرة التغذية رزان شويحات حول أبرز طرق التحكم بالوزن، والتركيز على تناول الوجبات الصحية، إضافة إلى اتباع أسلوب حياة يحافظ على الوزن والرشاقة والصحة خلال شهر رمضان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع ساعات الصيام خلال النهار وخاصة في أيام الحر ترتفع الحاجة إلى شرب الماء في رمضان.

الحل، كما تقول خبيرة التغذية رزان شويحات، هو في زيادة ترطيب الجسم خلال ساعات الافطار.

ورغم أن الماء هو المشروب الرئيسي ليرتوي الجسم وليقلل العطش ولكنه ليس الحل الوحيد.

فحتى نساعد الجسم على تعويض الماء الذي يفقده، أولا يفضل أن يتم شرب الماء من الإفطار إلى السحور بالتدريج، مثلا ينصح بشرب كوب كل نصف ساعة أو ساعة.

ينصح أيضا بالاستفادة من المصادر الغذائية الأخرى التي تزودنا بالماء كالخضار والفواكه، والابتعاد عن المشروبات الغنية بالكافيين على السحور مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية.

قبل الافطار تذكر أن هناك مشروبات تزودنا بالماء، وهناك أيضا مشروبات تزيد من حاجتنا إلى الماء مثل العصائر الغنية بالسكر والاغذية المالحة، والتي يفضل الابتعاد عنها خاصة على السحور.