نصائح "قبل الإفطار".. هذه الأغذية تساعد في التخفيف من الصداع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كثير من الأشخاص يعانون من الصداع في رمضان بسبب الامتناع عن تناول الطعام والشراب، لذا من الضروري أن نتحدث عن الأطعمة التي إن تناولناها فإنها قد تزيد من خطر الإصابة بالصداع.

من العناصر الغذائية الضرورية التي تقلل من الصداع المغنيسيوم، إذ تنصح خبيرة التغذية رزان شويحات بزيادة تناول هذه الأغذية مثلا الموز، والمشمش المجفف، والافوكادو، واللوز، والكاجو، والأرز البني، والبقوليات والبذور.

قبل الافطار تذكر أن أسباب الصداع كثيرة، منها نقص الفيتامينات أو قلة النوم، لذا من الضروري الاهتمام بعدد ساعات النوم برمضان لتفادي التعب والصداع خلال النهار.