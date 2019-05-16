نصيحة "قبل الإفطار".. تعاني من عسر هضم في رمضان؟ تناول هذه الأطباق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تكثر مشاكل الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان نتيجة التغيير في أوقات تناول الطعام وكميته ونوعيته.

لكن بعض الأغذية تساعد الجهاز الهضمي وخاصة المعدة على الهضم، ومن أهمها الألبان الغنية بالخمائر، والتي تعتبر غنية بأنواع البكتيريا المفيدة، والتي تعطي الراحة وتسهل عملية الهضم.

وبالإضافة الى هذه البكتيريا، فإن الألياف الموجودة في الخضار وخاصة الورقية مثل السبانخ والخس تعتبر أيضا من الأغذية مفيدة جدا والغنية بالألياف التي تحسن الهضم.

وتنصح خبيرة التغذية رزان شويحات بتناول الحبوب الكاملة أيضا مثل الأرز البني، وخبز القمح الكامل، وجميعها مأكولات غنية بالألياف.

قبل الافطار تذكر ان تبدأ بزيادة كمية الألياف تدريجيا حتى تعتاد المعدة على هذه الكميات بسهولة ولا ترهقها اكثر.