بعيدا عن الفتوش.. إليكم أنواع جديدة من السلطات في رمضان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في رمضان، يعتبر طبق السلطة واحدا من الأطباق الأساسية على مائدة الإفطار.

وحتى لا نشعر بالملل من تناول نفس طبق السلطة يوميا، قد نكون بحاجة إلى أنواع سلطة جديدة ومختلفة ومفيدة في الوقت ذاته.

ولتحضير سلطة مختلفة يوميا، يجب استعمال أنواع خضار مختلفة، ونبتعد عن فكرة أن السلطة هي فقط خيار وطماطم وخس.

من الضروري أيضا ألا نستخدم أكثر من 3 أنواع من الخضار في الطبق الواحد، حتى نتمكن من تذوق كل صنف.

فمثلا، من الممكن أن تتكون السلطة من الخيار والخس والجرجير فقط، وللتنويع، يمكن أيضا استعمال الفواكه في السلطة، مثل الفراولة والفواكه المجففة مثل التين والزبيب.

قبل الافطار تذكر أن التنويع في اختيار الصلصة المضافة إلى السلطة يعطيها نكهة جديدة، فيمكن مثلا استخدام خل البلسمك أو الخردل أو دبس الرمان.