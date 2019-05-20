3 طرق لتحافظ على صحة جيدة أثناء الصيام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا قررت أن تجرّب الصيام، فهناك بعض الأمور التي يجب أن تأخذها في عين الاعتبار:

تناول السوائل

إذا اخترت تجنب الطعام لمدة زمنية معينة، فأنت لا زلت بحاجة إلى الحفاظ على رطوبة جسمك. ويمكن للجسم أن يعمل بشكل جيد إلى حد ما لمدة تصل إلى ثلاثة أيام دون طعام، ولكن يجب ألا تبقى أكثر من ساعات قليلة دون تناول الماء أو العصير، وفقاً لخبراء التغذية.

الصيام لفترات قصيرة

يدخل الجسم في وضع الجوع غير الصحي بعد مرور ثلاثة أيام تقريباً بدون طعام أو حتى أقل إذا لم يتناول الفرد وجبة كبيرة قبل الصيام، وفقاً لخبراء التغذية.

ويقوم الجسم باستهلاك الكربوهيدرات المخزنة بعد يوم واحد، ثم يبدأ في حرق الدهون والبروتين للحصول على الطاقة. قد يبدو حرق الدهون مغرياً. ولكن، بعد حوالي ثلاثة أيام، يؤدي ذلك إلى تراكم للأحماض المعروفة باسم الكيتونات في مجرى الدم، والتي يمكن أن تؤدي إلى الغثيان، والدوار، وآلام في المعدة، إلى جانب سوء التنفس. مع مرور الأيام وامتدادها إلى أسابيع، قد يؤدي ذلك إلى تلف في الأعضاء.

وضع خطة جيدة للصيام

يعتبر التخطيط أمراً بالغ الأهمية عندما تضع قيوداً على نظامك الغذائي. لذا، يجب التركيز على الأطعمة التي يسهل هضمها وغير المشبعة بالدهون، مثل الأرز، عصير التفاح واللبن الزبادي. وذلك بكميات صغيرة.