10 طرق لتعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتمتع كل منا بجسم مختلف عن الآخر، وبالتالي فالنظام الغذائي الأمثل يختلف من شخص لآخر.

ولا يوجد وسيلة سحرية لإنقاص الوزن، ولكن في الأساس، يعود فقدان الوزن إلى 3 عوامل رئيسية: التمرين، والغذاء، والعقل. هذا الأخير يمكن أن يكون الأكثر تحدياً للسيطرة على الجوع.

في الواقع، ليس من الضروري أن يكون عقلك مدمراً لنظامك الغذائي، وبالتالي هناك الكثير من الطرق التي يمكن أن تساعدك في تحقيق أهداف إنقاص الوزن، من خلال تناول الطعام بشكل أقل، ودون ألم.

البدء بكميات صغيرة

ضع لنفسك القليل من الطعام، ثم أضف المزيد إذا كنت لا تزال جائعاً.

ضع صحناً من الفاكهة أمامك

ضع وعاءً على طاولة المطبخ فيه البرتقال، والموز، والتفاح. ووجدت دراسة أجرتها جامعة كورنيل للأغذية أن الأشخاص الذين أبقوا طبقاً من الفاكهة أمامهم، يقل وزنهم بحوالي 6 كيلوغرامات، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

إخفاء المأكولات الخفيفة غير الصحية

بدلاً من ترك المشروبات الغازية في متناول اليد قم بوضعها في الخزائن. ووجدت الدراسة نفسها أن النساء اللواتي يضعن المشروبات الغازية على المنضدة أمامهم يزيد وزنهم ما بين 11 و12 كيلوغراماً، مقارنةً بالنساء اللواتي لا يضعن المشروبات السكرية أمامهن.

ضع مرآة في غرفة الطعام الخاصة بك

إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة تساعدك في إنقاص الوزن، فكر في اختيار مرآة لغرفة الطعام أو المطبخ.

ووجد الباحثون في جامعة كورنيل أن تناول الطعام غير الصحي أمام المرآة يمكن أن يجعله أقل لذة. كما أن مشاهدة نفسك تأكل الوجبات السريعة يؤدي إلى عدم الراحة، لأنك تدرك تماماً أن هذا الاختيار غير صحي.

تدوين ما تتناوله

يعتقد الباحثون أن تدوين ما تتناوله من طعام، يجعلك أكثر وعياً بخيارات المأكولات، وبالتالي يشجع على خفض السعرات الحرارية التي تتناولها.

ووجدت دراسة، أن النساء اللواتي قمن بتدوين ما يتناولنه من طعام، فقدن حوالي 3 كيلوغرامات أكثر من النساء اللواتي كن ببساطة يعتمدن نظاماً غذائياً، ويمارسن التمارين الرياضية.

قم بتبديل الأطباق الخاصة بك

يساهم صغر الطبق بتقديم كميات أقل من الطعام، وبالتالي الحد من الإفراط في الأكل.

تناول الطعام قبل الذهاب للتسوق

تناول وجبة خفيفة قبل أن تذهب إلى البقالة. سمعنا جميعاً هذه النصيحة عدة مرات سابقاً. وفي الواقع، وجدت الأبحاث في جامعة كورنيل أن تخطي الوجبات قبل الذهاب إلى السوبر ماركت، يؤدي إلى عمليات شراء غير صحية.

ابتعد عن مشاهدة برامج الطبخ

إذا كنت تحاول تناول كميات أقل من الطعام، ابتعد عن مشاهدة برامج الطبخ. ورغم من أنك قد تتخذ كل الخطوات اللازمة للنجاح في إنقاص وزنك، إلا أن برنامج الطهي المفضل لديك يمكن أن يفسد جهودك. ووجدت إحدى الدراسات، أن مشاهدة صور الأطعمة الدسمة، يمكن أن يحفز مركز الشهية في دماغك، ويجعلك تشعر بالجوع.

احسب السعرات الحرارية الخاصة بك

يمكن أن يساعدك حساب السعرات الحرارية على تخفيف الوزن، ولكنه قد يستغرق وقتاً طويلاً لتدوين كل ما تأكله. وأثبتت دراسة حديثة فعالية هذه الطريقة، فقد خسر المشاركون فيها 1.5 كيلوغرام في المتوسط على مدار شهر واحد عن طريق خفض عدد السعرات اليومية بنسبة 20 إلى 30٪.

مضغ العلكة

اكتشفت إحدى الدراسات أن النساء اللواتي يمضغن العلكة لمدة 45 دقيقة بعد تناول طعام الغداء، تمكنّ من تأجيل الوجبات الخفيفة الشهية إلى وقت لاحق من اليوم. أضف إلى ذلك، أن العلكة الخالية من السكر تساعد على تنظيف الأسنان، عن طريق تحفيز إنتاج اللعاب.