دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أن غسل اليدين من الأمور البسيطة جداً، إلا أن بعض الدراسات أظهرت أننا نقوم بذلك بشكل خاطئ، مما قد يؤدي إلى تلوث الطعام، والأماكن التي نلمسها، وبالتالي يؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

وأظهرت دراسة أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية أن معظم المستهلكين فشلوا في غسل أيديهم وفركها بالصابون لمدة 20 ثانية، وهو مقدار الوقت الذي أوصت به مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

إذا، ما هي الطريقة الصحيحة لغسل اليدين؟ يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) باتباع الخطوات التالية:

الخطوة 1: ترطيب اليدين بمياه نظيفة جارية

الخطوة 2: بعد ترطيب الأيدي بالماء، أغلق صنبور المياه، وضع الصابون

الخطوة 3: قم بفرك اليدين جنباً إلى جنب برغوة الصابون، تأكد أيضاً من تواجد الرغوة على ظهر اليدين، وبين الأصابع، وتحت الأظافر

الخطوة 4: يجب فرك اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل

الخطوة 5: شطف اليدين جيداً تحت مياه نظيفة وجارية

الخطوة 6: تجفيف اليدين بمنشفة نظيفة أو باستخدام الهواء