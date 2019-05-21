نصيحة "قبل الإفطار".. كيف تتغلب على "إدمان القهوة" في رمضان؟

نصيحة "قبل الإفطار".. لا تتناول هذه المأكولات على مائدة الإفطار

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعض الأشخاص، خاصة ممن يتناولون القهوة بكميات كبيرة، قد يواجهون صعوبة كبيرة خاصة خلال الفترة الأولى من الصوم، إذ تظهر عليهم أعراض الابتعاد عن القهوة من صداع وتعب وتوتر وعدم تركيز وكآبة.

السبب، بحسب خبيرة التغذية رزان شويحات، هو أن مادة الكافيين، الموجودة في القهوة، هي من المواد التي يمكن أن يدمن الشخص عليها، وعند الابتعاد عنها فجأة تظهر هذه الاعراض الجانبية.

لذلك، ولتفادي هذه الأعراض، يفضل عادة البدء تدريجيا بتقليل كميات القهوة خلال النهار قبل رمضان، وإن لم تستطع قبل رمضان، فأيضا تستطيع ذلك خلال شهر الصوم.

سبب آخر يدعونا لتقليل القهوة في رمضان هو أن الكافيين يقلل من امتصاص الحديد والكالسيوم ونحن بحاجة لهذه العناصر خاصة ان عدد الوجبات اقل في رمضان.

تذكر ضرورة تخفيف شرب القهوة حتى بعد الإفطار، ولتتمكن من تخفيف أعراض الابتعاد عن القهوة اشرب كميات أكبر من الماء واحصل على قدر كاف من النوم.