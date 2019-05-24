نصيحة "قبل الإفطار".. ما هي كمية القطايف المناسبة في رمضان؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- القطايف من الحلويات المميزة في رمضان، وحتى لو حضرت في باقي أيام السنة، فلن تكون بنفس اللذة والمذاق.

ولكن الكثير من الناس يتساءلون عن كمية السعرات الحرارية الموجودة فيها، والإجابة طبعا تعتمد على حشوتها، وحجمها وطريقة تحضيرها.

القطايف المحشوة بالقشطة وخاصة اذا كانت مقلية ممكن أن تصل عدد السعرات الحرارية فيها إلى 500، أما قطايف الجوز، ففيها عدد سعرات أقل قليلا، إذ أنها لا تحتوي على الدهون المشبعة، ويفضل تناولها مشوية.

أما الجبنة فتحتوي تقريبا على 350 سعرة.

إذا أردنا أن نقلل هذه السعرات ممكن شيها بدلا من قليها، ونستعمل شراب السكر المخفف.

قبل الافطار تذكر أنه ليس من الضرورة أن تحرم نفسك من تناول القطايف في رمضان، لكن في حال شيها وتقليل القطر، من الممكن أن تقلل عدد السعرات الحرارية ما بين 50-70 سعرة حرارية.