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نشر الأحد ، 26 مايو / أيار 2019

نصيحة "قبل الإفطار".. هذه هي أهمية اللبن في رمضان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سواء كنت تحب شرب اللبن العيران أو أكله بالملعقة، ينصح خبراء التغذية بتناوله دائما، وخصوصا في رمضان.

فاللبن غني بالكالسيوم، وتناول كوبين منه يوميا يغطي نصف احتياجات الجسم من هذا العنصر.

وتقول خبيرة التغذية رزان شويحات إن للبن أهمية خاصة للمعدة بالتحديد لاحتوائه على البروبايوتيكس، وهي بكتيريا مفيدة تدعم الجهاز المناعي وتحمي أجسادنا من الالتهابات والأمراض.

واللبن مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون من المشاكل الهضمية، كما أنه يمكن أن يكون بديلا جيدا للأشخاص الذي يعانون من حساسية اللاكتوز.

قبل الافطار تذكر أن بإمكانك تناول اللبن على شكل "سموثي"، وتقديمه أيضا للأطفال بخلطه مع الفواكه والثلج بالخلاط.