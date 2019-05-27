8 طرق لتناول الطعام بشكل صحي في الخارج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تناول الطعام في الخارج قد يكون أمراً ممتعاً، لكننا أحياناً نميل إلى الإفراط في ذلك.

وتزيد كل وجبة خارج المنزل متوسط السعرات الحرارية اليومية للشخص البالغ بحوالي 135 سعرة حرارية، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية.

أخصائية التغذية ماريسا موور، لديها بعض النصائح لك:

كن أول من يطلب الطعام:

إذا طلبت وجبتك أولاً قبل الآخرين، يمكنك إرشاد من يشاركك الطعام على طلب خيارات أكثر صحية

خطوط حمراء:

عندما تتفحص قائمة الطعام، ضع خطوط حمراء حول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية

غيّر من مكونات وجبة الطعام:

لا تخف من إجراء تغييرات على قائمة الطعام. استبدل الجوانب غير الصحية مثل البطاطس المقلية، بخضار على البخار

ضعها في علبة:

وجبة المطعم عادة ما يتناولها شخصان، لذا قبل أن تبدأ اطلب علبة تأخذها معك للمنزل، وضع نصف الوجبة بعيداً عنك

حساء وسلطة:

طريقة أخرى للحيلولة دون الإفراط في تناول الطعام، هي طلب السلطة أو الحساء كمقبلات

التحكم بالكمية:

معرفة كيفية التحكم بحجم الوجبة، يمكن أن يساعدك على الالتزام بهدفك

لا تُسرع في تناول الطعام:

عندما تتناول الطعام بسرعة كبيرة، عادة ما تتناول كميات أكبر

أعد التفكير في المشروب:

استبدل المشروب الذي تتناوله مع وجبتك، بكوب من الماء